Парубий: декоммунизация не менее важна, чем судебная реформа и вопросы нацбезопасности
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что вопрос декоммунизации является не менее важным, чем судебная реформа и вопросы нацбезопасности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам Парубия, история гибридной войны против Украины - это способ на психологическом и ментальном уровне оставить страну на уровне Советского Союза и имперского мышления.
"Это попытка удержать нас в имперской концепции "русского мира" через эти названия (населенных пунктов - УНИАН)", - сказал он.
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Так, глава ВР отметил, что вопрос декоммунизации является "не менее важным, чем вопрос судебной реформы, чем вопрос национальной безопасности".
"Оздоровление, обновление карты Украины сегодня - это не менее решительный ответ Путину, чем наши успехи на передовой на Востоке. Это вопрос, который является стратегическим и концептуальным", - подчеркнул Парубий.