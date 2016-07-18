Парубий: декоммунизация не менее важна, чем судебная реформа и вопросы нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Парубия, история гибридной войны против Украины - это способ на психологическом и ментальном уровне оставить страну на уровне Советского Союза и имперского мышления.

"Это попытка удержать нас в имперской концепции "русского мира" через эти названия (населенных пунктов - УНИАН)", - сказал он.

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Так, глава ВР отметил, что вопрос декоммунизации является "не менее важным, чем вопрос судебной реформы, чем вопрос национальной безопасности".

"Оздоровление, обновление карты Украины сегодня - это не менее решительный ответ Путину, чем наши успехи на передовой на Востоке. Это вопрос, который является стратегическим и концептуальным", - подчеркнул Парубий.