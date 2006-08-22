Томенко критикует повальные награждения

Председатель Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО критикует повальное награждение государственными наградами.

В комментарии УНИАН Н.ТОМЕНКО отметил, что список награжденных ко Дню Независимости напоминает печальные традиции предыдущих лет. “Если не изменить этот подход, то через несколько лет каждый гражданин Украины будет иметь по награде”, - сказал он, добавив, что награждать нужно тех людей, которые имеют народное признание. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что государственные награды должны своего рода “узаконивать популярность в обществе”.

По его словам, это касается всех сфер, и не только футбола. “Не думаю, что нужно награждать украинских миллионеров за то, что они финансируют футбол. Так же и тех, кто перевозит спортсменов и занимается их питанием”.

Председатель комитета убежден, что необходимо тотально изменять подходы к определению претендентов на высшие государственные награды.

Как сообщал УНИАН, по случаю 15-й годовщины независимости Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил государственными наградами 756 человек.

В частности, В.ЮЩЕНКО наградил орденами и медалями футболистов и функционеров, причастных к успешному участию сборной Украины в Чемпионате мира по футболу. Среди награжденных - президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА, член Комитета национальных ассоциаций ФИФА Григорий СУРКИС и народный депутат Украины, почетный президент акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» Донецк» Ринат АХМЕТОВ. Также В перечне людей, которым будут вручены медали "За труд и победу", два повара "Динамо" (Киев), водители "Динамо" и заведующий рестораном на базе "Динамо".

Н.ТОМЕНКО в марте 2005 года, занимая тогда должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, предлагал пересмотреть процедуру присвоения почетных званий и наград.

Н.ТОМЕНКО собирался предложить Президенту Украины на определенный период приостановить присвоение званий „народный” и „заслуженный” артист, деятелей искусства, журналистов и государственных наград.

Он считал необходимым провести открытую общественную дискуссию, во время которой будут пересмотрены и зафиксированы требования к представлениям на награждение, а также процедура присвоения званий. Н.ТОМЕНКО убежден, что это дало бы возможность остановить тот вал награждений, который нивелировал высокие государственные звания, которые за последнее время стали не показателем профессионализма, а платой за политическое расположение к власти.