БЮТ обвиняет Ющенко во “лжи” и “измене”

Фракция БЮТ продолжает настаивать на том, что не видит альтернативы демократической коалиции. Об этом идет речь в заявлении фракции, размещенном на сайте блока. Вместе с тем БЮТ дает понять, что готов рассматривать фракцию НУ-НС отдельно от “лгуна” и “изменника” Виктора Ющенко и Секретариата Президента с его “провокациями”.

“Фракция БЮТ уполномочена заявить, что обвинения Президента Виктора Ющенко - это сплошная авантюристская ложь”, - говорится в заявлении.

“Мотив всех его действий – борьба с Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко за победу на следующих президентских выборах.

Виктор Ющенко уже дважды предавал Демократическую коалицию: в 2005 году - когда отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко, и сейчас - разрушать Демократическую коалицию он начал почти с первых минут ее создания.

Фракция Блока Юлии Тимошенко заявляет, что альтернативы Демократической коалиции нет и надеется, что фракция блока «Наша Украина - Народная самооборона» не будет поддаваться на провокации, и не будет выполнять сценарии, написанные на Банковой”.