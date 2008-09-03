Богатырева объявила вендетту Януковичу

Секретарь СНБО Раиса Богатырева не собирается покидать Партию регионов, несмотря на ее исключение политсоветом партии и лишение членства.

Об этом говорится в заявлении Богатыревой.

"Политсовет Партии регионов, по предложению лидера Виктора Януковича, руководствуясь измененным недемократическим способом уставом, исключил меня, как одного из его лидеров, из рядов политической организации. Мотивом такого беспрецедентного решения в этот момент было то, что я якобы вступила в дискуссию с лидером партии по поводу его заявления в поддержку признания Украиной государственной независимости Южной Осетии и Абхазии", - отметила Богатырева.

По ее мнению, это событие "поставило на кон вопрос о демократических основах существования и развития Партии регионов, о праве на альтернативную точку зрения, как и на критику действий персоналий Партии, так и на самокритику".

"Очевидным является то, что ни одной причины для такого шага, предусмотренного уставом, как и политической морали в реальности нет, да и не могло быть", - уверена Богатырева.

Она напомнила, что она, как и многие ее коллеги и друзья, является основателем Партии регионов.

"В самые сложные времена, когда казалось, что партия уже перешла границу невозвращения, я оставалась на политической трибуне, призывая всех к единству, терпению и вере в возможность создать большую политическую силу индустриального Востока", - напомнила секретарь СНБО.

"Ситуация, которая сложилась в Партии регионов с исключением из ее рядов Богатыревой, не является частной историей. Не хотелось бы думать, что это личная месть, своеобразная расправа как способ борьбы с конкурентами", - считает она.

"Это тест для ее руководства, однопартийцев, и избирателей на способность политической силы быть реальным представителем интересов украинского народа, брать на себя высочайшие и амбиционные обязательства по обслуживанию национального интереса и охранять государственный суверенитет. В ином случае партия может превратиться в организацию без политического будущего во главе только с одним легитимным лидером", - добавила Богатырева.

"Меня уже не раз пытались исключить из Партии регионов за попытку демократического диалога как единственного способа эволюции ее силы и европейскости. Но и тогда и сейчас я заявляют, что остаюсь с Партией. Так как я ее создавала на баррикадах исторических противостояний, и она стала частью моей личности", - заверила Богатырева.

Украинская правда