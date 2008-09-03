Министры от НУ-НС извинятся перед Тимошенко

Министры, представляющие в Кабинете министров блок «Наша Украина – Народная самооборона», планируют сегодня принять участие в заседании правительства.

Об этом УНИАН сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, пришедший на заседание Кабмина около 11.00.

“Мы извинимся, что опоздали, но все министры придут”, - отметил он.

А.КУЧЕРЕНКО уточнил, что опоздание связано с тем, что министры от НУ-НС проводили встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Сегодня на заседании правительства во время рассмотрения первого вопроса по награждению призеров Олимпийских игр от блока НУ-НС присутствовал только министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Первый вопрос повестки дня – награждение олимпийцев, рассматривается отдельно в большом зале Дома правительства .

Дальнейшее заседание Кабинет министров будет поводить в малом зале.