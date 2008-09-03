Добкину привозили кокаин на квартиру?

В Главном следственном управлении (ГСУ) МВД вчера сообщили о завершении досудебного следствия по уголовному делу о незаконном обороте наркотических веществ в Харькове и передаче материалов в суд, пишет "Коммерсантъ-Украина". В качестве свидетелей выступают мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес. Официальную версию следствия, изложенную старшим следователем по особо важным делам ГСУ Евгением Колесником, подписал заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Рассмотрение будет проводить городской суд Одессы, на территории которого был совершен последний эпизод преступления.

В распоряжении Ъ оказалось представление ГСУ, направленное в Харьковский облсовет. В нем говорится, что ранее судимый 31-летний житель Харькова Игорь Гаврилов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 УК ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ организованной группой в особо крупных объемах"), 6 апреля текущего года с целью сбыта купил в Одессе 42 грамма кокаина.

На допросе господин Гаврилов рассказал, что неоднократно поставлял кокаин Михаилу Добкину и его брату – депутату Харьковского областного совета Дмитрию Добкину. Употребление наркотиков, по его словам, происходило в квартире Дмитрия Добкина.

Другой свидетель – Олег Медведев – сообщил, что господин Гаврилов неоднократно привозил в указанную квартиру кокаин. По его словам, сын секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса Кирилл в 2004-2006 годах "торговал таблетками экстези и марихуаной" в ночном клубе "Лаборатория", расположенном на улице Миросницкой в Харькове. Олег Медведев также заявил, что во время встреч, на которых он, Дмитрий и Михаил Добкины совместно употребляли кокаин, "братья Добкины постоянно оставляли часть порошка Геннадию Кернесу".

Источник в следственной группе отметил, что "именно такие высокопоставленные заказчики и обусловили столь длительную деятельность Игоря Гаврилова". "Лица, упомянутые в деле, не хотят, чтобы обвиняемого признали виновным,– сказал собеседник издания.– Это будет значить, что их официально признают наркоманами".

По информации Ъ, в разговоре со следователем в ходе допросов Михаил Добкин и Геннадий Кернес объясняли существование расследуемого уголовного дела "политическими репрессиями в их адрес". Как рассказал источник, Дмитрий Добкин так и не был допрошен, поскольку "его не удалось найти".

Вчера секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес в который раз назвал действия милиции незаконными. "Милиция очень сильно заболела паранойей",– сказал он. Глава Харьковского облсовета Василий Салыгин также заявил, что документ является попыткой искусственно сформировать негативное общественное мнение о "причастности депутатов местных советов к противоправным действиям".