Число работников Секретариата Президента будет сокращено

Советник Президента Украины – руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ убежден, что количество работников Секретариата будет сокращено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Я думаю, что руководство Секретариата в ближайшее время примет решение о сокращении численности Секретариата, оптимизации его работы, причем ударение будет сделано на содержательную часть работы структуры, которая обеспечивает деятельность главы государства», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ. По его оценке, Секретариат Президента продолжает находиться в стадии становления.

Он отметил, что работа Секретариата Президента требует реформирования, причем главная проблема заключается не в кадрах, а в том, чтобы наладить четкую работу.