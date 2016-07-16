В ГПУ рассказали, как Медведчук создает фейковые "территориальные общины"

Об этом Луценко заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Луценко, в последнее время поступает информация о том, что «одиозный господин Медведчук со своим «Украинским выбором» начал работу по регистрации в Министерстве юстиции и с ячейками в каждой области организаций, которые называются по-разному, но сходятся в одном – это так называемые «территориальные общины», и они откровенно призывают не платить налоги Украинскому государству, а платить налоги исключительно этим самозваным общинам».

Луценко сообщил, что по этому вопросу инициировал совещание с силовиками у президента Украины.

Он заверил, что Служба безопасности «заблокировала дальнейшее расползание этой гангрены в Украине» и выразил надежду, что до регистрации не дойдет.

Генеральный прокурор также сообщил, в городе Хмельницком, где одно из таких подразделений было зарегистрировано, гражданка, которая объявила себя руководителем этой «территориальной общины», начала собирать налоги у предпринимателей. По его словам, соответствующее лицо уже задержано, и ей будет инкриминировано совершение преступления по статье о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

«И я уверен, что это единственный правильный ответ. Если бы так делали раньше, мы бы не были в стадии войны с внешним и внутренним врагом», - подчеркнул генпрокурор.

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«Здесь, на Прикарпатье, где слишком много сыновей отдали свою жизнь за Украинское государство, любые попытки федерализации от кого бы то ни было не пройдут», - подчеркнул Луценко.

«Если будут прямые показания на знаменитого господина Медведчука, то никто не побоится предъявить ему соответствующие обвинения», - подытожил генеральный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство против Медведчука.

По словам депутата от "Народного фронта" Андрея Левуса, суд по его обращению обязал ГПУ открыть дело против Медведчука по подозрению в антигосударственной деятельности.

Впоследствии Генпрокуратура в исполнение этого решения суда открыла производство против Медведчука.

27 апреля прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что расследование дела против Медведчука возложено на СБУ, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.