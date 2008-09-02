Тимошенко пришла в парламент
18:35, 02 сентября 2008Политика
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Премьер - в сессионном зале
|Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас она в сессионном зале, где продолжается дискуссия относительно очередности рассмотрения вопросов повестки дня.
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объявил рассмотрение вопроса об избрании первого заместителя и заместителя председателя ВР Украины.
В то же время ряд народных депутатов настаивает на необходимости в первую очередь рассмотреть вопрос по законопроектам о повышении престижности шахтерского труда.
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