Порошенко поручил усилить контроль в аэропортах и на южных границах

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обеспокоен крайне опасным развитием событий в дружественной Турции. Базовые принципы демократии должны уважаться. Украина поддерживает демократически избранного Президента и Правительство Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПремьер-министр Турции: ситуация в стране под контролем

Отмечается, что Порошенко поручил МИД и Посольству Украины в Турции позаботиться о судьбе граждан Украины на турецкой территории.

Также он поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины.

Напомним, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

Читайте такжеТурецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, большинство причастных задержаны

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.