Порошенко поручил усилить контроль в аэропортах и на южных границах
Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность опасным развитием событий в дружественной Турции.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Обеспокоен крайне опасным развитием событий в дружественной Турции. Базовые принципы демократии должны уважаться. Украина поддерживает демократически избранного Президента и Правительство Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Порошенко поручил МИД и Посольству Украины в Турции позаботиться о судьбе граждан Украины на турецкой территории.
Также он поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины.
Напомним, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
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При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.