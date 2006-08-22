Лозинский считает Ющенко наивным и к Януковичу не пойдет

Президента Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Аскольда ЛОЗИНСКОГО устраивает то, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не принял участие в IV Всемирном форуме украинцев, который 18-20 августа проходил в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции в Киеве. По словам А.ЛОЗИНСКОГО, В.ЯНУКОВИЧ “рассудительно поступил, потому что предвидел, что могут быть несоответствующие выступления”.

Отвечая на вопрос относительно возможности встречи представителей украинской диаспоры с В.ЯНУКОВИЧЕМ, А.ЛОЗИНСКИЙ сказал, что “мы отдельной дороги к премьер-министру Украины не искали”.

В то же время генеральный секретарь СКУ Виктор ПЕДЕНКО на пресс-конференции отметил, что не исключает возможности такой встречи во время празднования 15-й годовщины Независимости Украины. По его словам, была встреча представителей украинской диаспоры с вице-премьер-министром Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

В ответ А.ЛОЗИНСКИЙ заявил, что не присутствовал на встрече с Д.ТАБАЧНИКОМ, и если премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ пригласит на встречу делегацию украинской диаспоры, то “эта делегация пойдет без меня”.

Как заявил А.ЛОЗИНСКИЙ, на IV Всемирном форуме украинцев Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не убедил его участников в правильности своего шага относительно подписания Универсала национального единства. По его словам, В.ЮЩЕНКО - “чрезвычайно позитивный украинский человек, честный, порядочный, который, к сожалению, является как политик наивным”.

По мнению А.ЛОЗИНСКОГО, нельзя было подписывать Универсал, “который не имеет никакого юридического значения”, с такими “сомнительными” людьми как В.ЯНУКОВИЧ, Александр МОРОЗ и Петр СИМОНЕНКО. “Единственный человек, который имеет моральные обязательства под этим Универсалом. - это Президент Украины”, считает А.ЛОЗИНСКИЙ.

В то же время, по словам В.ПЕДЕНКО, его В.ЮЩЕНКО убедил в необходимости подписания Универсала, но нужно даже небольшое время, чтобы увидеть результаты и сделать окончательные выводы по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ 19 августа должен был встретиться с представителями украинской диаспоры.

В то же время 18-19 августа, по сообщению пресс-службы правительства, В.ЯНУКОВИЧ проходил медицинское обследование в Москве в связи с перенесенными спортивными травмами.

19 августа по поручению премьера с делегатами и гостями IV Всемирного форума украинцев встретился вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.