Досрочных выборов в Украине не будет - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Спикер отметил, что президент России Владимир Путин хочет контроля над всей Украиной, поэтому для него важна дестабилизация внутри страны.

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"И здесь план досрочных выборов является ключевой стратегией. Досрочные выборы - для того, чтобы остановить украинский парламент, для того, чтобы остановить украинскую власть. Для того, чтобы Украина на долгое время зависла, не проводя никаких реформ и никаких действий", - сказал Парубий.

Он выразил уверенность, что этот план не будет осуществлен и враг не прорвется на Востоке, не прорвет нашей обороны, и досрочных выборов в Украине не будет". "Будет активная работа украинского парламента", - добавил председатель ВР.

Кроме того, он выразил мнение, что досрочные выборы кардинально ситуацию в стране не изменят, но могут остановить страну как минимум на 8 месяцев, остановить страну во время войны".

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не видит оснований для роспуска парламента и считает подобный сценарий навязанным извне.

Парубий уверяет, что парламент работает, принимаются важные решения, в частности, на прошлой неделе “приняли важнейшие для общества законы”, среди которых по амнистии и о силах спецопераций.