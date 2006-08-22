Аскольд Лозинский может пострадать за ”интересы Москвы”

Президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ не видит никаких юридических оснований для того, чтобы запретить ему въезд в Украину и объявить персоной нон грата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя призыв Союза православных граждан Украины к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ запретить А.ЛОЗИНСКОМУ въезд в Украину.

Союз православных граждан Украины в своем заявлении требовал от премьер-министра “запретить въезд в Украину председателю Всемирного конгресса украинцев, гражданину США Аскольду ЛОЗИНСКОМУ и объявить его персоной нон грата", за, согласно утверждению авторов документа, "публичное оскорбление верующих Украинской православной церкви”, когда А.ЛОЗИНСКИЙ на IV Всемирном форуме украинцев в Киеве 18 августа заявил, что “Украинская православная церковь - это организация, проводит в жизнь исключительно интересы Москвы, а не Бога".

По мнению А.ЛОЗИНСКОГО, все сказанные им слова являются правдой, и поэтому только в суде оппоненты имеют возможность доказать обратное.

По его словам, он не знает, как В.ЯНУКОВИЧ будет реагировать на это заявление, но “был бы шокирован, если бы Кабинет Министров принял заявление, что ЛОЗИНСКИЙ является персоной нон грата”.

А.ЛОЗИНСКИЙ отметил, что в июне 2006 года обратился с просьбой в Министерство иностранных дел Украины дать разрешение ему как гражданину США на постоянное проживание в Украине. Он подчеркнул, что после предоставления такого разрешения он не может быть объявлен персоной нон грата.