Гройсман уволил скандального санврача-взяточника Протаса

Об этом говорится опубликованном на сайте Кабмина распоряжении № 483-р.

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"Освободить Протаса Святослава Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины (пункт 1 части первой статьи 87 Закона Украины “О государственной службе”)", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств.

Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.

8 июля Соломенский районный суд Киева отпустил Протаса и Чепурного под залог в размере 413 тыс. гривень и 250 тыс. гривень и обязал внести эту сумму в течение 5 дней.