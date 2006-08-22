Ющенко присвоил двум нардепам звание генерал-майора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание генерал-майора двум народным депутатам.

Указом Президента от 21 августа, размещенным на официальном сайте главы государства, присвоены соответствующие воинские звания полковнику Григорию ИЛЬЯШОВУ – откомандированному в Верховную Раду Украины и оставленному на воинской службе (член фракции Партии регионов) и полковнику Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО – откомандированному в Верховную Раду Украины и оставленному на воинской службе (член фракции БЮТ).