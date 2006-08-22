Ющенко присвоил двум нардепам звание генерал-майора
13:24, 22 августа 2006Политика
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Один - в коалиции, другой - в оппозиции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание генерал-майора двум народным депутатам.
Указом Президента от 21 августа, размещенным на официальном сайте главы государства, присвоены соответствующие воинские звания полковнику Григорию ИЛЬЯШОВУ – откомандированному в Верховную Раду Украины и оставленному на воинской службе (член фракции Партии регионов) и полковнику Григорию ОМЕЛЬЧЕНКО – откомандированному в Верховную Раду Украины и оставленному на воинской службе (член фракции БЮТ).
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