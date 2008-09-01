ПР и БЮТ решили урегулировать процедуру импичмента Президенту

Народные депутаты Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) и Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) предлагают определить срок рассмотрения Конституционным Судом Украины представления Верховной Рады относительно импичмента Президента.

Об этом говорится в законопроекте №2219 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление)”, внесенном упомянутыми депутатами и зарегистрированном в Верховной Раде сегодня.

В пояснительной записке к документу, в частности, говорится, что законопроект разработан с целью совершенствования правового регулирования деятельности Конституционного Суда.

По мнению авторов, изменения к закону о КС помогут усовершенствовать правовой механизм реализации полномочий Конституционного Суда относительно предоставления заключений о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента с поста в порядке импичмента.

В частности, депутаты предлагают дополнить статью 90 закона “О Конституционном Суде Украины” новой частью: "Конституционное представление Верховной Рады Украины должно содержать подробное описание совершенных процедурных действий с указанием даты, места и оснований для их совершения, а также документов и других материалов, которые подтверждают соблюдение конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента".

По мнению депутатов, законопроект должен также повысить оперативность подготовки и рассмотрения дел Конституционным Судом. Для этого авторы документа предлагают дополнить действующий закон положением о том, что “Конституционный Суд не позднее чем на второй рабочий день после поступления представления Верховной Рады и документов и материалов открывает во внеочередном порядке производство по делу о предоставлении заключения относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента с поста в порядке импичмента”.

Кроме этого, депутаты предлагают дополнить статью 92 закона положением о том, что “заключение Конституционного Суда вместе с материалами дела не позднее чем на следующий рабочий день после его принятия направляется в Верховную Раду, а его копия – Президенту Украины”.