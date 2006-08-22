Луценко своего куратора от Януковича в грош не ставит

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО крайне критически относится к недавнему назначению бывшего начальника УМВД Украины в Сумской области Николая ПЛЕХАНОВА на должность начальника управления по вопросам деятельности органов юстиции, правоохранительных органов Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам после возложения цветов к Мемориалу работникам милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я ПЛЕХАНОВА не взял бы в милицию ни на какую должность».

Как сообщал УНИАН, Н.ПЛЕХАНОВ был освобожден от должности руководителя УМВД Сумской области после акций протеста студентов в 2004 году против создания Сумского национального университета на базе трех вузов, которые должны были быть ликвидированы.

По утверждению сумских студентов, именно во время руководства Н.ПЛЕХАНОВА милицией участники протеста из Сум, которые шли пешком в Киев в знак протеста против реформирования своих вузов, преследовались сумской милицией, были безосновательно избиты и арестованы, был разгромлен палаточный городок.