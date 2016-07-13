Полторак предложил НАТО создать механизм противодействия гибридным угрозам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко сообщил на брифинге в Киеве по итогам саммита НАТО, который состоялся в Варшаве 8-9 июля.

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"Наш опыт - он трудный, но он неоценим. И это опыт, который касается противодействия гибридным угрозам. Министром обороны внесено предложение по созданию платформы взаимосовместимости с изучения и противодействия гибридным угрозам", - сказал Петренко.

"Первичное принятие такого предложения является чрезвычайно позитивным, и мы ожидаем в ближайшие месяцы перейти к реализации такой инициативы", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Государственного департамента США Джошуа Бейкер рассказал, что отношения НАТО и Украины переходят с уровня "ответа на кризис" на уровень долговременного партнерства, целью которого является развитие Вооруженных сил Украины по стандартам Альянса.