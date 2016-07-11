Представитель Госдепартамента объяснил изменения отношений Украины и НАТО

Об этом в комментарии украинской редакци "Немецкой волны" сказал пресс-секретарь Государственного департамента США Джошуа Бейкер. Он также разъяснил политику Альянса в Восточной Европе после саммита в Варшаве.

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Отвечая на вопрос о том, не появится ли в Европе новый "железный занавес" из-за усиления восточных границ Альянса, Бейкер отметил: "НАТО не ищет противостояния с любым государством или союзом государств. НАТО - оборонное образование (...) Для гарантий безопасности стран-членов, НАТО должно также защищать стабильность за пределами своих границ".

Джошуа Бейкер отметил, что отношения Альянса с Украиной, Молдовой, Грузией, а также Швецией и Финляндией реализуют цель усиления стабильности среди стран, не являющихся членами блока.

Спикер внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон выделяет еще $335 млн на поддержку украинской обороны, в частности на тренировки военнослужащих, радары и коммуникационные системы, а также на советников, которые будут помогать в борьбе с коррупцией.

НАТО, в свою очередь, будет поддерживать реформу сферы обороны Украины, будет оказывать содействие в разминировании территорий и учить офицеров и дипломатов по стандартам Альянса.