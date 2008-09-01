Балога видит угрозу новой трещины

Уже на протяжении первых сессионных заседаний Верховной Рады после завершения каникул нынешнее парламентское большинство должно продемонстрировать обществу свою способность к плодотворной работе. Исходя из того, что возможности коалиции для эффективного законотворчества были сильно ослаблены, ей нужно практическими действиями возобновить результативность в принятии необходимых для государства решений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такую позицию относительно развития ситуации в парламенте на ближайшую перспективу сегодня выразил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Он предположил, что ожидаемое рассмотрение в сессионном зале актуальных и сложных вопросов - от положения на Кавказе и его влияния на Украину до Государственного бюджета следующего года - усилит общий конфликтный потенциал этого состава Совета. По его мнению, неустойчивое единство большинства могут подточить и принципиальные противоречия между его участниками относительно ряда резонансных проблем, в частности, роли России в событиях в Грузии. «Поскольку лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО своей аморфной, законспирированной позицией относительно грузинского конфликта фактически играет на руку России, такой крен в сторону Москвы совсем не устраивает патриотично настроенных депутатов из блока «Наша Украина - Народная самооборона». Это может образовать новую трещину на корпусе коалиции», - считает В.БАЛОГА.

По его оценкам, за восемь месяцев существования коалиция смогла записать в свой зачет всего несколько принятых законов, часть из которых (например, о Государственном бюджете) досталась в наследство от предыдущего состава Рады, некоторые (относительно Устава ГУАМ или вступления в ВТО) следовали из международных отношений Украины и поэтому не являются продуктом усилий большинства, а отдельные, как Закон о Кабинете министров, приняты в результате настойчивого побуждения со стороны Президента Виктора ЮЩЕНКО. Однако, отметил В.БАЛОГА, большинство так и не смогло развернуть самостоятельную законотворческую активность на выполнение собственных предвыборных обязательств. Более того, поведение одной из фракций коалиции, а именно БЮТ, указывает на то, что последовательное и неуклонное соблюдение коалиционного соглашения явно не входило в ее планы.

Руководитель президентского Секретариата напомнил, что до сих пор не принят пакет первоочередных законопроектов, предусмотренных соглашением о создании коалиции демократических сил. “Вместо этого первые позиции в деятельности БЮТ - самой многочисленной фракции большинства - едва не с первых дней после ее формирования заняли вопрос корпоративного интереса, политической конъюнктуры и финансовой выгоды. Сразу же развернулась ожесточенная борьба за власть, рычаги управления экономикой, сырьевые рынки, собственность. Значительные усилия БЮТ направил на проталкивание, вопреки Конституции, своих ставленников на важные государственные должности. Были сделаны беспрецедентные попытки экспресс-приватизации стратегических предприятий в ущерб национальным интересам”, - отметил он.

“Лишь благодаря принципиальной позиции Президента, который требовал четкого соблюдения коалиционного соглашения, был принят Закон «О Кабинете министров Украины». В ответ БЮТ единолично, без какого-либо согласования со своим партнером по коалиции блоком «Наша Украина - Народная самооборона», начал готовить изменения к Конституции, которые перераспределяли властные полномочия в интересах правительства. Автором конституционного законопроекта выступил одиозный «посланец прошлого» В.МЕДВЕДЧУК, а напарником для внесения изменений в Основной Закон была определена оппозиционная Партия регионов. Следовательно, не таясь, БЮТ попытался разрушить существующий конституционный порядок ради достижения собственного доминирования во власти и на политической арене страны”, - отметил В.БАЛОГА.

Главную причину невыполнения коалиционного соглашения В.БАЛОГА видит в том, что его положения идут вразрез с амбициями и планами БЮТ и ее лидера. Этот разрыв, в частности, объясняет и тот факт, что нередко союзниками этой политической силы становились внекоалиционные фракции.

«При необходимости принятия решений, выгодных исключительно БЮТ, с выбором союзников не были особо придирчивы. Чем чаще в тандеме с БЮТ выступали коммунисты, тем очевиднее было игнорирование «НУ-НС». Доходило до того, что фракция блока «Наша Украина - Народная самооборона» публично требовала у своего партнера по коалиции объяснений относительно его действий или позиции по важным вопросам. Следовательно, единство большинства требует интенсивной терапии. В конечном итоге, и Ю.ТИМОШЕНКО фактически признала существование кризисных явлений внутри коалиции, недавно заявив о том, насколько трудно дается каждое голосование в парламенте. Более того, отдельные народные депутаты из фракции БЮТ признают реальность близкого переформатирования коалиции, когда Кабмин под руководством Ю.ТИМОШЕНКО будет действовать в тандеме с ситуативным большинством вплоть до выборов Президента», - отметил он.

Глава Секретариата отметил, что давние, серьезные внутренние проблемы в коалиции стали причиной выхода из нее двух народных депутатов. По его словам, “судя по их официальным заявлениям, в деятельности БЮТ имеется большая коррупционная составляющая, что резко диссонирует с провозглашенными коалицией лозунгами о борьбе с коррупцией. В конечном итоге, и невыполнение коалиционного соглашения из корыстных и корпоративных побуждений так же имеет все признаки политической коррупции. Кроме того, численное сокращение большинства значительно осложняет результативное голосование, что было наглядно продемонстрировано на прошлой сессии Верховной Рады”.

В.БАЛОГА констатировал, что коалиция не смогла адекватно отреагировать на внутренние негативные тенденции. Фракция блока «Наша Украина - Народная самооборона» почти ничего не противопоставила эгоистичной позиции БЮТ, что в итоге лишь усилило автономность в деятельности этой политической силы. «БЮТ стремится построить большинство, в котором сама же и будет доминировать, не играя в демократию и не тратя время даже на создание видимости дискуссии. Именно поэтому коалицию очень часто трясло от внутренних конфликтов», - отметил В.БАЛОГА.

По заключению главы Секретариата Президента, коалиция с ограниченной работоспособностью подрывает возможности для воплощения приоритетных государственных программ, а следовательно, создает риски в сфере национальных интересов. Кроме того, это формирует благоприятную среду для возникновения разного рода деформаций как в политической системе, так и в общественной жизни. «Дальнейшая консервация такого состояния дел - недопустима. Необходимы немедленные решения, которые изменят ситуацию неправды, бездеятельности и коррупции. Эти решения необходимы, в первую очередь, обществу и стране, которые не могут жить с полусостоятельной властью», - уверен он.

По убеждению В.БАЛОГИ, существует три пути выхода из ситуации, сложившейся сегодня в парламенте. “В первую очередь, большинство должно вернуться к выполнению коалиционного соглашения согласно предусмотренной в этом документе последовательностью шагов и решений. Лишь неуклонное соблюдение взятых перед выборами обязательств на принципах равноправного партнерства между участниками коалиции дает надежду на восстановление ее стартовых кондиций”, - выразил мнение В.БАЛОГА.

При этом он допустил: “В случае, если такие возможности будут разрушены, тогда встает вопрос о возможности формирования нового большинства, где непременными участниками должны быть две из трех самых многочисленных фракций - Партии регионов, БЮТ и «НУ-НС». «Неоднократные совместные действия «бютовцев» и «регионалов» дают основания для предположения, что союз БЮТ и ПР - совсем не утопичен. Пусть новая коалиция будет и в такой конфигурации - главное, чтобы во власть вернулись, наконец, спокойствие и согласованная работа правительства и парламента. Если же большинство в Верховной Раде не образуется, то это будет означать парламентский кризис, единственно возможным выходом из которого являются досрочные выборы», - сказал В.БАЛОГА.