Лидеры ЕС не будут вводить санкции против России – СМИ

Лидеры ЕС, которые сегодня, 1 сентября, соберутся на заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) не будут вводить санкций против России в связи с ситуацией в Грузии.

Об этом пишут сегодня европейские СМИ.

“Мы постоянно находимся в фазе диалога, серьезного диалога с Москвой, но время санкций еще, конечно, не наступило”, - цитирует французская “Liberation” источники в Елисейском дворце.

“ЕС и Россия взаимозависимы во многих сферах – экономически, социально и географически. Это не означает, что мы начинаем с позиции слабости Европы, но мы желаем перевести наши отношения с Россией на базу взаимопонимания и сотрудничества”, - цитирует французского дипломата британская “Financial Times”.

По данным европейских изданий, сегодня на позиции необходимости введения санкций против Москвы стоят Польша, страны Балтии, Великобритания и страны Скандинавии и, в частности, Швеция. В то же время, Италия, Бельгия и Германия выступают против введения санкций.

“Мы продолжаем иметь Россию в ранге нашего соседа, и это в наших интересах вернуться к нормальным отношениям”, - цитирует “Liberation” немецкого министра иностранных дел Франко-Вальтера ШТАЙНМАЙЕРА.

В свою очередь “Financial Times” в своей статье делает вывод, что никакие экономические санкции против Москвы не будут введены из экономических соображений, поскольку на сегодня Россия является третьим по объемам торговым партнером ЕС, а европейский экспорт в Россию с 2000 по 2006 годы возрос в три раза до 72,4 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Европейского Совета, на котором планируется обсудить ситуацию в Грузии и состояние отношений ЕС с Россией. Заседание созывается по инициативе Президента председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ. Чрезвычайное заседание Европейского Совета созывается впервые с 2003 года, когда началась война в Ираке.