Ющенко трудоустроит Яценюка и Пинзеника

Прежние министры финансов Виктор ПИНЗЕНИК и экономики Арсений ЯЦЕНЮК в ближайшее время могут быть приняты на работу в Секретариат Президента или в Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК 21 августа, сообщает Лига.

"Этот вопрос будет решаться в ближайшие дни", - сказал О.РЫБАЧУК.

На вопрос, станут ли В.ПИНЗЕНИК и А.ЯЦЕНЮК его заместителями, глава Секретариата ответил: "Возможно. А возможно, в СНБО. А может, будут назначены советниками Президента".

В.ПИНЗЕНИК занимал должность министра финансов с 4 февраля 2005 года по 4 августа 2006 года. А.ЯЦЕНЮК работал в должности министра экономики с 27 сентября 2005 года по 4 августа 2006 года.