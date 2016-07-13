Глава МИД Словакии уверен, что Нидерланды не будут блокировать соглашение об ассоциации с Украиной

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы должны уважать результат референдума. Но я уверен, что правительство Нидерландов найдет решение, которое будет уважать результаты референдума, и не заблокирует процесс политической ассоциации и экономической интеграции между Европейским союзом и Украиной», - заявил Лайчак по поводу референдума в Нидерландах, выступая на слушаниях в комитете Европейского парламента по иностранным делам о внешнеполитических приоритетах словацкого председательства.

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Лайчак также по поводу перспектив предоставления безвизового режима в ЕС гражданам Украины и Грузии сказал: «Грузия и Украина выполнили свои обязательства, и это четко подтвердила Европейская комиссия. Теперь пришло время нам сделать свое дело, а это означает предоставить безвизовый режим».

Как сообщал УНИАН, глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинськи заявляет, что в Евросоюзе сообщили Нидерландам, что страны-члены не поддерживают возможность внесения изменений в Соглашение об ассоциации с Украиной.