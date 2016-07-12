НАБУ задержало экс-главу "Укрэкоинвестиций" по делу о хищении свыше 480 миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Данное лицо подозревают в совершении по предварительному сговору группой лиц покушения на завладение государственными средствами, выделенными Украине на основании Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, в сумме более 480 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия, готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения. Таким образом, от начала расследование в уголовном производстве по факту покушения на завладение "киотским" средствам о подозрении в совершении уголовного правонарушения сообщено уже 4-м лицам, трое из которых задержаны, отметили в НАБУ.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве находится на завершающей стадии.

В ведомстве напоминают, что 21 января 2016 года было начато уголовное производство по факту покушения на растрату государственных средств в особо крупных размерах. 16 мая НАБУ задержало секретаря комитета по государственным закупкам "Укрэкоинвестиций". 1 июня в г.Старобельск Луганской области задержали второго подозреваемого.