В "Народном фронте" настаивают на голосовании по спецконфискации в четверг
Фракция "Народный фронт" настаивает, чтобы Верховная Рада провела эффективную сессионную неделю и принимала необходимые законопроекты для стабилизации экономики и усиления обороны.
Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак.
"На своем вчерашнем заседании наша фракция единогласно решила, что украинский парламент должен быть максимально эффективен. Мы убеждены в том, что недопустимо блокировать высший законодательный орган своей страны во время войны", - заявил депутат.
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Максим Бурбак обратил внимание, что в парламенте остаются нерассмотренными законопроекты по усилению обороны, стабилизации финансовой системы, продолжения кредитования от МВФ и введению санкций против России.
"Наша фракция настаивает на голосовании за законопроект о спецконфискацию денег Януковича в четверг. А до четверга предлагаем рассмотреть максимальное количество законопроектов, имеющих гарантированную поддержку зала. И "Народный фронт" готов к этой работе", - подчеркнул Бурбак.