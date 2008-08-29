Криль думает, что Тимошенко пользуется принципом Геббельса

Народный депутат Украины, лидер политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что Юлия ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра занимается только пропагандой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Чем более откровенная ложь, тем скорее в нее поверят люди. Этим принципом главного нацистского пропагандиста Геббельса раньше пользовалось СДПУ(о). Сегодня его успешно использует Ю.ТИМОШЕНКО вместе со своим главным политконсультантом, лидером эсдеков Виктором МЕДВЕДЧУКОМ», - заявил И.КРИЛЬ.

По его словам, «несколько дней назад премьер-министр заявила о каком-то мифическом заявлении И.КРИЛЯ, в котором он якобы предлагает создать коалицию НУНС с Партией регионов».

«На основании этого Ю.ТИМОШЕНКО сделала желаемый для себя вывод о том, что Президент Украины разваливает демократическую коалицию», – отметил депутат.

Лидер “Единого Центра” назвал это "откровенной ложью", потому что "никакого подобного заявления И.КРИЛЯ не было".

Он отметил, что в его выступлении прозвучали обвинения в адрес как лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, так и Ю.ТИМОШЕНКО в общей борьбе за благосклонность Кремля, что вредит национальным интересам Украины.

“В свое оправдание Ю.ТИМОШЕНКО исказила смысл заявления И.КРИЛЯ, чтобы скрыть общие интересы с Партией регионов», - убежден он.

Как заявил И.КРИЛЬ, в действительности же демократическую коалицию с самого начала ее создания системно разваливает именно Ю.ТИМОШЕНКО.

И.КРИЛЬ аргументировал свою позицию тем, что именно БЮТ в нарушение коалиционного соглашения без согласования с НУНС голосовал в феврале вместе с коммунистами и Партией регионов за сохранение Тендерной палаты.

«Из-за ее коррупционных механизмов Украина ежегодно теряла около 8 млрд. грн. За эти деньги на протяжении нескольких лет мы могли коренным образом изменить состояние дел в государстве. А они становились инструментом обогащения олигархов из этих фракций и наполнения их партийных касс», - считает председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что «именно Ю.ТИМОШЕНКО в нарушение коалиционного соглашения без согласования с НУНС вместе со своими союзниками из Партии регионов в мае вынашивала планы по изменению Конституции Украины, которые были направлены исключительно на ее собственные политические амбиции. Именно Ю.ТИМОШЕНКО в нарушение коалиционного соглашения без согласования с НУНС в мае дала команду фракции БЮТ блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не дать Президенту Украины выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде. Именно Ю.ТИМОШЕНКО в нарушение коалиционного соглашения без согласования с НУНС в июле расплачивалась с коммунистами правительственными должностями за их антикоалиционные голосования в парламенте. Все это является нарушением базового принципа коалиционного соглашения - выступать единым фронтом с Президентом Украины, строить свои действия на основе его избирательной программы, а также программ политических сил, которые вошли в коалицию».

И.КРИЛЬ считает все это подтверждением того, что Ю.ТИМОШЕНКО последовательно разрушает коалицию. «Такая коалиция ей была нужна только для того, чтобы завоевать власть. Но такая сонная и бездейственная коалиция выгодна Ю.ТИМОШЕНКО, потому что и правительство, и премьер сегодня бесконтрольны», - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что такая ситуация с коалицией не выгодна Украине, поскольку сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, будучи неконтролированной со стороны парламента, ради собственных политических амбиций и в интересах российского "Газпрома" "проваливает газовые контракты для Украины в Ливии и лоббирует отказ в разработке черноморских газовых месторождений компанией Vanco в Украине, а также лоббирует транспортировку нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в выгодном для России направлении".

«Есть много других, более мелких действий правительства, в том числе и откровенный «деребан» денег», - убежден И.КРИЛЬ.

Он отметил: «Так дальше продолжаться не может. Поэтому, как и несколько дней назад, и сегодня заявляю, что и В.ЯНУКОВИЧ, и Ю.ТИМОШЕНКО должны хотя бы на год забыть о своих собственных амбициях и вместе с Президентом создать такие механизмы функционирования власти, чтобы хотя бы один год вся власть смогла эффективно поработать для людей».

«А уже потом пусть идут на президентские выборы и соревнуются за власть. Так будет честно по отношению к собственному народу, об интересах которого они только и говорят» - заявил председатель “Единого Центра”.

Как известно, 27 августа Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в развале демократической коалиции, комментируя заявление И.КРИЛЯ относительно неэффективности демкоалиции.

"Это не какой-нибудь депутат НУНС заявил, а целый КРИЛЬ. Это серьезное заявление. КРИЛЬ – не просто КРИЛЬ, а глашатай Виктора Ивановича БАЛОГИ и Президента. И сегодня, наконец, обнародована четкая позиция, что НУНС во главе с Президентом готовится создавать коалицию с ПР", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.