Тымчук: На Луганщине есть опасность появления "Газпромовской народной республики"

Об этом пишет Дмитрий Тымчук со ссылкой на статью «Газпромовская народная республика или «Новопсковский котел», опубликованную на сайте «Информационное сопротивление».

По словам автора статьи, кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" в 114-ом округе Борис Лебедев, который является марионеткой в руках Юрия Бойка и Дмитрия Фирташа, в случае победы может спровоцировать появление газовой народной республики. Его победа – это получение полного контроля для Фирташа и «Газпрома» над газовой системой Луганщины.

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«Россия уже несколько лет разрабатывает и реализует стратегию исключения Украины из процесса транспортировки газа в Европу. Если же Россия получит полный контроль над газопроводом на Луганщине, в перспективе она будет иметь возможность снизить до минимума транзит газа через Украину», – пишет автор.

Аналитики ИС акцентируют внимание на том, что значительная часть инфраструктуры на Донбассе уже в руках россиян. Через Новопсков (и территорию 114-го избирательного округа) проходит целый пучок магистральных газопроводов («Уренгой-Новопсков», «Петровск-Новопсков» и др.), которые заканчиваются в г. Изобильном (Ставропольский край, РФ). Чтобы контролировать Новопсковский хаб, россиянам осталось заполучить этот участок, который проходит по территории 114 округа с ключевыми объектами в Новопскове.

«Именно для этого и может понадобиться господин Лебедев, который знает район как свои пять пальцев. В случае победы Лебедева, «газовики» получат формального лидера территории и широкие возможности как для торга с Банковой, так и для дестабилизации ситуации в регионе. Вполне возможно даже создание «Луганской газовой республики», – уверены эксперты.

Автор обращает внимание на то, что победа Лебедева на выборах может быть сфальсифицирована. «Сейчас в окружной избирательной комиссии представители БПП (2 квоты), «Батькивщины» (2 квоты), Радикальной партии Ляшко (2 квоты), «Гражданской позиции» Гриценко и «Єдиной Країни» голосуют синхронно с официальными и «техническими» представителями «Оппоблока». Со стороны это выглядит как «договорняк» и сознательный слив выборов. На практике, скорее всего, происходит как всегда – партийные боссы заняты своим и не вникли в детали, а местные функционеры «мотивированы» и ведут свою игру», – пишет автор статьи.

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Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Тымчук обратился с официальным запросом в СБУ и ГПУ с просьбой принять меры для упреждения фальсификаций и срыва голосования. Также Тымчук инициировал проверку организаторов избирательной кампании Лебедева на предмет их деятельности весной 2014 г. Особый акцент – на источники финансирования кампании Лебедева. «Я не удивлюсь, если подтвердится, что его кампанию финансируют из России, в том числе – беглый экс-министр обороны. Нельзя позволить, чтобы сепаратисты с помощью махинаций протаскивали «народных депутатов», которых оплачивает Кремль, т.е. враг», – писал Тымчук.