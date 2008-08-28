Продолжается визит Богатыревой в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА начала вторую часть рабочего визита в США.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, программой этой части визита предусмотрены встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ с представителями Администрации США, руководителями влиятельных неправительственных организаций.

Накануне секретарь СНБО приняла участие в Международном форуме лидеров, состоявшемся в г. Денвер, во время которого она провела ряд встреч с влиятельными политическими деятелями, в частности, обсудила современную политическую ситуацию с представителями кандидата в Президенты США от Демократической партии Барака ОБАМЫ. Так, в ходе встречи с Д.ТЕДСТРУМОМ (советником по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы) Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что политика Украины относительно военного конфликта в Грузии базируется исключительно на соблюдении международного права и продиктована национальными интересами. “Мы хотели бы видеть Россию другом и эффективным стратегическим партнером Украины. Это всегда возможно, если отношения строятся не только на традициях и общей истории, но и на принципах равенства, взаимоуважения, доверия и права народов на самоопределение и территориальную целостность”, – сказала секретарь СНБО. При этом она выразила надежду на то, что военный конфликт на Кавказе будет решен политическими инструментами, что обеспечит стабильность и безопасность развития Причерноморского региона, в котором есть стратегические интересы Украины.

В этом контексте Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что тема поиска эффективной системы коллективной безопасности как модели ответа на последние вызовы будет детального обсуждена на октябрьском саммите ГУАМ. По ее мнению, дальнейшее расширение ГУАМ как новой модели коллективной безопасности является одним из возможных решений преодоления кризиса, что должно снизить температуру в отношениях между странами - соседями региона.

Также секретарь СНБО отметила, что расширение ГУАМ вместе с активным запуском нефтепровода «Одесса-Броды» даст дополнительные гарантии в части энергетической независимости и безопасности Черноморского региона и Европейского континента в целом.

Тема проекции кавказского конфликта на Крым была главной в беседе Р.БОГАТЫРЕВОЙ с главным советником Б.ОБАМЫ по внешнеполитическим вопросам С.ПАУЭР и послом по специальным поручениям Р.ХОЛБРУКОМ. По убеждению собеседников, распространение сепаратизма на территорию Украины, как и искусственное его разжигание, не имеет никаких перспектив. Представители США во время диалога выразили особую обеспокоенность политикой России в Черноморско-Каспийском регионе.

В свою очередь секретарь СНБО Украины, с учетом того, что вскоре США будут иметь нового президента, подчеркнула необходимость тесного сотрудничества и институциализации отношений на уровне президентов двух стран.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА обсудила вопросы европейских и евроатлантических перспектив Украины с председателем Национального демократического института Мадлен ОЛБРАЙТ. Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнула, что, стремясь получить ПДЧ в НАТО, Киев не действует против кого-то, а, напротив, своим примером призывает приобщиться к цивилизованным правилам международной игры как можно больше участников. При этом Украина учитывает и будет учитывать национальные интересы стран-соседей и готова как к широкоформатным консультациям, так и к компромиссам в вопросе реализации своих стратегических планов.

Также Р.БОГАТЫРЕВА посетила Конвент Демократической партии США, который проходил в Денвере, где состоялось официальное выдвижение кандидата на должность Президента США от демократов Б.ОБАМЫ.

Как сообщалось, визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в США продлится до 30 августа. Программой визита, в частности, предусмотрено, что Р.БОГАТЫРЕВА даст расширенные интервью «Голосу Америки» и телерадиокомпании BBC.