Кто будет секретарем СНБО?

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не предлагал ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом сказал во время встреч с общественностью во Львовской области, комментируя заявление народного депутата Анатолия КИНАХА, который в парламенте возглавляет Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ю.КОСТЕНКО также напомнил, что в 1992 году он был автором Концепции национальной безопасности Украины. В частности, он отметил, что нынешняя ситуация в Украине была бы иной, если бы в свое время была введена его концепция информационной безопасности как составляющей национальной безопасности государства.

Как сообщал УНИАН, А.КИНАХ, который работал секретарем СНБО после Петра ПОРОШЕНКО, на минувшей неделе выразил уверенность, что Ю.КОСТЕНКО сможет эффективно работать на этом посту, потому что знает его по работе на ответственных постах более десяти лет. “Поэтому я готов презентовать его на всех уровнях”, - подчеркнул А.КИНАХ.

В то же время УНП под руководством Ю.КОСТЕНКО негативно оценила последние политические шаги В.ЮЩЕНКО, в частности назначение Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром, и заявила о переходе в оппозицию к власти.