Звание ”Герой Украины” присвоено Шухевичу, Драчу, Хмаре...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы восьми лицам.

В частности, за гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости Украины глава государства присвоил звание Герой Украины председателю общественной организации «Галицкий выбор» Юрию ШУХЕВИЧУ; за выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, преданность идеалам свободы и демократии - правозащитнику, общественному деятелю Степану ХМАРЕ; за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии - писателю Ивану ДРАЧУ.

Кроме того, Президент присвоил звание Герой Украины ректору Донецкого национального университета Владимиру ШЕВЧЕНКО и ректору Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолию ПАВЛЕНКО.

Также В.ЮЩЕНКО своими указами присвоил звание Герой Украины Виктору БОНДАРЕВУ - начальнику участка по добыче угля отделенного подразделения «Шахта имени В.В.Вахрушева» Государственного предприятия «Ровенькиантрацит» (Луганская область) и Валерию ОРОБЕЮ - горновому доменного цеха акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь».

Кроме того, за подвиг и самопожертвование, проявленные во имя спасения жизни и здоровья граждан Украины, Президент присвоил звание Герой Украины донору из города Днепропетровска Владимиру НИКОЛАЕВУ.

Указы от 19 августа обнародованы сегодня на официальном сайте главы государства.