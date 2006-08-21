Звание ”Герой Украины” присвоено Шухевичу, Драчу, Хмаре...

16:11, 21 августа 2006
Политика
2092

...двум ректорам, шахтеру, металлургу и донору

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы восьми лицам.

В частности, за гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости Украины глава государства присвоил звание Герой Украины председателю общественной организации «Галицкий выбор» Юрию ШУХЕВИЧУ; за выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, преданность идеалам свободы и демократии - правозащитнику, общественному деятелю Степану ХМАРЕ; за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии - писателю Ивану ДРАЧУ.

Кроме того, Президент присвоил звание Герой Украины ректору Донецкого национального университета Владимиру ШЕВЧЕНКО и ректору Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолию ПАВЛЕНКО.

Также В.ЮЩЕНКО своими указами присвоил звание Герой Украины Виктору БОНДАРЕВУ - начальнику участка по добыче угля отделенного подразделения «Шахта имени В.В.Вахрушева» Государственного предприятия «Ровенькиантрацит» (Луганская область) и Валерию ОРОБЕЮ - горновому доменного цеха акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь».

Кроме того, за подвиг и самопожертвование, проявленные во имя спасения жизни и здоровья граждан Украины, Президент присвоил звание Герой Украины донору из города Днепропетровска Владимиру НИКОЛАЕВУ.

Указы от 19 августа обнародованы сегодня на официальном сайте главы государства.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter