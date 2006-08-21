Бродский выдвинул ультиматум Тимошенко

Депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ обещает выйти из БЮТ, если руководство блока не обратит внимание «на событии в Черкассах».

Такой ультиматум он выдвинул в открытом письме к Совету Блока Юлии Тимошенко, которое также подписал депутат Черкасского горсовета от БЮТ Сергей ОДАРИЧ (в июне 2006 года исключенный из БЮТ).

В частности, М.БРОДСКИЙ напомнил, что «с целью обращения внимания руководства БЮТ на события в Черкассах я прекратил свое членство в партии ВО “Батьківщина”, и предупредил, что “в случае отсутствия реагирования на это обращение заявляю о своем выходе из Блока Юлии Тимошенко».

Это открытое письмо уже пятое за последние три месяца. Все они остались без ответа, сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата на должность Черкасского городского председателя С.ОДАРИЧА.

В письме, в частности, М.БРОДСКИЙ и С.ОДАРИЧ заявляют, что имеют «неопровержимые доказательства того, что каждый из вас (Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Василий ОНОПЕНКО) хорошо осведомлен о событиях в Черкассах и причастности членов БЮТ к противоправным действиям. Ваше молчание может свидетельствовать лишь о том, что эти действия согласованы с руководством БЮТ и осуществляются под вашим патронатом».

Депутаты просят Совет БЮТ “не закрывать глаза на все те нарушения закона и политические безобразия, которые совершаются членами Блока Юлии Тимошенко в Черкассах”. В частности, по их словам, именно деятельность председателя Черкасской городской территориальной избирательной комиссии В.ЧУБА - члена УСДП и выдвиженца БЮТ, - повлекла признание недействительными повторных выборов Черкасского городского председателя 18 июня 2006 года. И именно деятельность выдвиженцев БЮТ, которые в настоящее время работают в Черкасской городской территориально-избирательной комиссии, приводит к срыву очередных, третьих за этот год выборов Черкасского городского председателя.

Представители БЮТ, утверждают М.БРОДСКИЙ и С.ОДАРИЧ также причастны к подделке избирательных документов в апреле 2006 года, в частности – протокола межпартийной конференции БЮТ относительно выдвижения дополнительного списка кандидатов в Сосновский районный совет г. Черкассы, с целью незаконного признания депутатами райсовета нескольких лиц, которые не были даже выдвинуты кандидатами.

М.БРОДСКИЙ и С.ОДАРИЧ просят отреагировать на обращение на протяжении 10 дней и информировать их о принятых Советом Блока решениях до 1 сентября 2006 года.