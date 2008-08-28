Тимошенко: жители Крыма должны ощущать, что Украина их родина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиления социальной политики в Крыму для укрепления территориальной целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Кабинете министров.

«Если мы сейчас не усилим нашу позицию по отношению к Крыму, если мы не создадим гармоничное сотрудничество с Черноморским флотом, будет очень-очень тяжело Украине. Поэтому на заседании правительства мы рассмотрели вопрос об усилении социальной политики в Крыму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьер-министра, жители Крыма должны ощущать, что Украина является их родиной и заботится о Крыме.

«Поэтому мы и политику, и финансовые ресурсы, и все, что только можем сделать для того, чтобы Крым почувствовал социальную поддержку, заботу об их жизни, мы все это сделаем», - добавила она.