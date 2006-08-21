Кравчук: какими же надо быть политиками, чтобы потерять все

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что сегодняшняя власть была бы другой, если бы не амбиции и “невежество части политикума”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания круглого стола “15 лет независимости: что так? Что не так?”.

Л.КРАВЧУК отметил, что “в данном случае власть сформирована такая, какая могла быть сформирована при невежестве той части политикума, который имел фактическую власть”. “Какими же нужно быть политиками, чтобы иметь власть, иметь количественное большинство, иметь Президента и потерять все”, - добавил он.

Л.КРАВЧУК отметил, что в данной ситуации сыграли амбиции, поскольку кое-кто (Л.КРАВЧУК отказался называть фамилии, но, очевидно, речь идет о Петре ПОРОШЕНКО –УНИАН) решил, что только “при нем, если он будет председателем Верховной Рады, то Украине жилось бы лучше”. “Хочет МОРОЗ, дайте МОРОЗУ (речь идет о претендовании во время переговоров о создании демократической коалиции А.МОРОЗА на должность председателя ВР - УНИАН), а потом посмотрим, что будет дальше”, - сказал Л.КРАВЧУК. По его словам, раньше “мы так и делали: очень хочется, на - попробуй”. Л.КРАВЧУК считает, что здесь есть и вина Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку “Виктор Андреевич мог сделать больше”. По его словам, та часть “политикума, которая имела фактическую власть, потеряла практически и идеалы, и все, что только можно”.

Говоря о Помаранчевой революции, Л.КРАВЧУК отметил, что это было положительное событие, которое сделало общество более демократическим. По его словам, в результате “сегодня больше демократии в обществе, чем демократии у тех, кто ее провозглашал”.