Президент встретился с лидерами крымско-татарского народа

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с лидерами крымско-татарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча прошла в официальной резиденции Президента Украины в Форосе.

Во встрече приняли участие народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, его первый заместитель, народный депутат Рефат ЧУБАРОВ, депутат ВР АРК, заместитель председателя Меджлиса Ремзи ИЛЬЯСОВ, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ и глава Госкомнацмиграции Сергей РУДЫК.

Как сообщил журналистам Президент Украины, в ходе встречи стороны обсудили весь спектр вопросов, касающихся крымско-татарского народа и его место на полуострове. Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, цель его встреч с лидерами крымско-татарского народа – увидеть крымско-татарский фактор как фактор стабилизации Крыма. По словам Президента, провокации, которые проводились в недавнем прошлом в Крыму, были выгодны тем людям, которые не хотят видеть Крым спокойным и стабильным. По словам В.ЮЩЕНКО, таких действий, как пикеты, самозахваты земель, не должно быть, поэтому встречи с крымско-татарскими лидерами следует проводить власти как центральной, так и местной, регулярно.

В первой половине сентября пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором главным вопросом станет решение всего спектра проблем крымско-татарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в официальной резиденции в Форосе по итогам встречи с лидерами крымско-татарского народа.

По словам В.ЮЩЕНКО, на заседании будут рассмотрены вопросы сферы образования, сферы информационной политики, земельные вопросы, которые касаются крымских татар.

Как подчеркнул Президент, на заседание СНБО в обязательном порядке будут приглашены не только крымские татары, но и представители различных общественных организаций и представители других народов, которые населяют Крым. По словам главы государства, заседание СНБО поможет избежать в дальнейшем возникновение тех проблем, которые дестабилизируют Крым и связаны с крымско-татарским народом.