Янукович обследовал в Москве свои травмы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проходил медицинское обследование в Москве 18-19 августа в связи с перенесенными спортивными травмами.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

По данным пресс-службы, в столице России В.ЯНУКОВИЧ проходил очередное плановое ежегодное медицинское обследование в одной из клиник, где он обследуется на протяжении последних двух лет.

Для экономии рабочего времени премьер-министр договорился о консультациях и прошел обследование в выходной день. Все медицинские заключения врачей официально направлены в адрес Кабинета Министров Украины. По словам доверенного врача премьер-министра Юрия САКУНА, состояние здоровья В.ЯНУКОВИЧА хорошее.