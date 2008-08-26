Швеция считает, что Россия намеренно нарушила международное право
15:52, 26 августа 2008Политика
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Реакция на признание
|Карл БИЛЬДТ
Как передает агентство “Новости-Грузия” со ссылкой на Франс Пресс, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ.
"Это решение означает ясное и намеренное нарушение международного права и против фундаментальных принципов стабильности в Европе", - считает глава шведского внешнеполитического ведомства.
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