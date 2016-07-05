Порошенко спустился с горы Карачун и рассказал о ситуации с телевышкой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины освобождения северных городов Донецкой области от пророссийских террористов сегодня в Славянске.

«Мы только что вернулись с горы Карачун, еще одного исторического места, связанного с обороной Славянска. В первые дни июля 2014 года там оборону держали подразделения 95-й бригады, снайперы, артиллеристы, подразделения УГО ... и била артиллерия врага по тому, в чем они видят самую большую угрозу для себя, - по телебашне», - заявил глава государства.

«Эту телебашню, с которой шла правда о войне, они боялись больше всего, и мы договорились, что уже через 2 месяца телебашня должна быть отстроена. И больше сроков я не даю, и деньги на это должны быть найдены ..., потому что это право народа на правду. И мы это право должны защитить», - добавил Порошенко.

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Как сообщалось, в начале июля 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков телебашня на Карачуне упала, в результате на значительной территории северной части Донецкой области прекратилось вещание украинских СМИ.

25 мая 2016 года советник министра информационной политики, народный депутат Александр Бригинец заявил, что новая телебашня на горе Карачун готова к установке. По его словам, установка телебашни «обеспечит доступ к украинскому вещанию большинства территорий, где есть пробелы».

Сегодня, 5 июля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под Славянском на горе Карачун начинается монтаж новой телебашни.