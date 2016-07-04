РФ направила посольству Украины ноту с запросом данных о заключенных россиянах

Об этом сообщил уполномоченный министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

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"Направили посольству Украины в Москве ноту с запросом на исчерпывающую информацию о росгражданах в СИЗО Украины и иных местах лишения свободы", - написал дипломат в "Tвиттере".

Как сообщал УНИАН, 15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точного списка россиян, задержанных в Украине, нет, но процесс согласования «обмена пленными» идет в рамках и вне рамок Минских соглашений.

22 апреля на заседании Совета федерации РФ Долгов сообщил, что в Украине предъявлены обвинения более чем 130 россиянам за участие в боях на Донбассе. «По нашим данным, более 100 человек сейчас российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.