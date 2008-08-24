Тимошенко поздравила Лукьяненко с днем рождения и Днем Независимости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила своего многолетнего соратника, автора Акта о независимости Украины Левка ЛУКЬЯНЕНКО с 81-летием и Днем Независимости Украины. Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

В приветствии Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что очень символическим является то, что такая героическая фигура родилась именно в день, которому суждено был стать Днем Независимости Украины. Премьер-министр назвала Л.ЛУКЬЯНЕНКО „самой знаковой фигурой современной Украины”.

Ю.ТИМОШЕНКО подарила имениннику большой букет белых роз и вместе с его родственниками, друзьями и соседями, которые собрались за праздничным столом в его доме в селе Хотов под Киевом, пропела Левку Григорьевичу „Многая лета”.

Как сообщал УНИАН, Л.ЛУКЬЯНЕНКО родился 24 августа 1927 года. Л.ЛУКЬЯНЕНКО много лет провел в советских концлагерях. В мае 1961 года Львовский областной суд осудил Л.ЛУКЬЯНЕНКО к расстрелу, 72 дня он провел в камере смертников. Обвинение было построено на первом проекте программы УССР. Его обвиняли в том, что он «с 1957 вынашивал идею отрыва УССР от СССР, подрывал авторитет КПСС, возводил клевету на теорию марксизма-ленинизма». Л.ЛУКЬЯНЕНКО.