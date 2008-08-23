В Севастополь вернулся российский ракетный крейсер „Москва”

В Севастополь с кавказского побережья вернулся ракетный крейсер „Москва” Черноморского флота РФ, возглавлявший группу кораблей, которые блокировали грузинское побережье во время последних событий на Кавказе.

Как передает корреспондент УНИАН, крейсер вошел в Севастопольскую бухту ровно в 19.00, подавая при этом звуковой сигнал.

На Приморском бульваре в районе Памятника затопленным кораблям для встречи корабля собрались свыше 100 активистов ряда политических партий, в частности, ПСПУ (активисты этой партии держали транспарант с надписью: „Черноморский флот - гарант стабильности”) „Русского блока” „Русского выбора”. Они держали в руках свои партийные флаги, российские флаги и флаги ВМФ РФ.

Среди встречавших были активисты ВМОО „Студенческое братство”, державшие в руках пять государственных флагов Украины.

Как сообщил УНИАН председатель „Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО, активисты пророссийских организаций разорвали их плакат, на котором было написано: „Посля похода в Грузию крейсеру „Москва” не место в Украине!”.

Как сообщил УНИАН информированный источник в штабе Военно-морских сил Украины, согласно ранее поданной заявке со стороны ЧФ РФ, сегодня в 19.30 в Севастополь должно также вернуться спасательное судно ЧФ РФ „Эпрон”, также задействованное во время российско-грузинского конфликта, а в 22.00 ожидается прибытие торпедолова и вспомогательного судна КИЛ-25. Есть также заявка на возвращение 25 августа в Севастополь большого десантного корабля „Азов”.

Пока не известна дата возвращения сторожевого корабля „Сметливый” и малого противолодочного корабля „Муромец”, сообщил источник. По данным собеседника агентства, российская сторона о возвращении кораблей сообщает не позже чем за 72 часа, как того и требует соответствующий указ Президента Украины от 13 августа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, в 13.26 в Севастопольскую бухту вернулся морской тральщик ЧФ РФ „Турбинист”, а 22 августа - малый ракетный корабль „Мираж”. Ранее ожидалось, что группа кораблей ЧФ РФ вернется 24 августа.