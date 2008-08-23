Тимошенко назначила проверку и велела применять "все оружие"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Хлебной инспекции Министерства аграрной политики Украины в течение двух суток провести экспертизу работы элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение она дала сегодня на совещании в Киеве по вопросам дальнейшего усовершенствования функционирования рынка зерна.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, некоторые элеваторы сознательно не принимают зерно у сельхозпроизводителей, вынуждая их продавать зерно по более низким ценам.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила выяснить, какие элеваторы не принимают зерно от аграриев и какие санкции можно к ним применять. «Применяйте все, что у вас есть. Все оружие санкций», - сказала премьер.

Кроме того, она поручила Минагрополитики открыть «горячую» телефонную линию, на которую аграрии смогут сообщать информацию о том, что элеваторы не принимают зерно.