Ющенко собирается поставить финальную точку перед членством в ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что подписание политической части усиленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом станет «финальной точкой перед обретением членства в ЕС».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Независимости Украины ведущих деятелей разных отраслей.

В.ЮЩЕНКО заявил, что не представляет Украины вне Европы. По его словам, Украина никогда не использует свой шанс, если не будет в Европе.

«ЕС делает одно важное дело – он дает возможности», - сказал В.ЮЩЕНКО. Поэтому, по словам Президента, «мы говорим о вхождении Украины во Всемирную торговую организацию».

Он выразил надежду, что через несколько дней «мы подойдем к подписанию 9 сентября первого углубленного в рамках Европейского Союза (политического) соглашения со страной Восточной Европы – Украина-ЕС, которое является самой финальной точкой перед обретением членства в Европейском Союзе».

Президент добавил, что еще несколько лет тому назад такое развитие событий «казалось нам легендой».