Табачник сегодня подменял Януковича

По поручению главы правительства вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК встретился с делегатами и гостями IV Всемирного Форума украинцев, начавшего свою работу в пятницу в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в частности во встрече приняли участие бывший Президент Украины в екзиле, председатель Учредительства им. О.Ольжича Николай ПЛАВЬЮК, Генеральный секретарь Мирового конгресса украинцев Виктор ПЕДЕНКО, Президент Европейского конгресса украинцев, председатель общества украинской культуры в Венгрии Ярослава ХОРТЯНИ, председатель общества «Федерация украинцев Армении» Романия ЯВОР, председатель объединения украинцев Кубани Николай СЕРГИЕНКО, председатель ассоциации украинцев Казахстана Николай ПАРИПСА, первый заместитель председателя союза украинцев в Румынии Иван БОДНАРЬ.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что Универсал национального единства – это документ, который разрывает противоречивый круг политических амбиций и избыточного эгоизма, и побуждает украинцев не только к примирению и объединению, но и к пониманию того, что проблема выживания Украины и ее политической элиты – это проблема самоосознания через поиск компромиссов между представителями разных политических и экономических кругов. По словам вице-премьер-министра, этот документ создает фундамент для политической стабильности и экономического роста на ближайшие годы.

Главное задание правительства, отметил Д.ТАБАЧНИК, заключается в создании условий для быстрого роста национальной экономики, который можно конвертировать в рост благосостояния граждан Украины.

В ходе встречи речь шла об общих проблемах, которые волнуют как жителей Украины, так и украинцев за границей. В первую очередь, это проблемы, связанные с развитием украинского языка, культуры, образования, церкви.

Успешное решение отмеченных проблем, по мнению участников встречи, заключается в создании четкого механизма взаимодействия между органами власти Украины и организациями украинской диаспоры.

В то же время участники встречи определили, что одним из актуальных вопросов в деятельности правительства должна стать работа по улучшению имиджа Украины в мире, в том числе создание действенной сети украинских культурно-информационных центров за границей.

Со своей стороны представители украинской диаспоры выразили заверение в своей поддержке деятельности правительства Украины.