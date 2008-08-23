В СБУ утверждают, что параду в День независимости ничего не угрожает

И.о. председателя Службы безопасности Украины, руководитель антитеррористического центра Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО официально опровергает информацию в некоторых СМИ о якобы существовании угроз проведению парада в Киеве 24 августа к Дню Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил: «В течение последних суток Служба безопасности Украины приняла все предусмотренные законом меры. Все воинские части надежно охраняются, террористических угроз нет».