В СБУ утверждают, что параду в День независимости ничего не угрожает
12:25, 23 августа 2008Политика
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Спецслужба приняла меры
И.о. председателя Службы безопасности Украины, руководитель антитеррористического центра Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО официально опровергает информацию в некоторых СМИ о якобы существовании угроз проведению парада в Киеве 24 августа к Дню Независимости.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил: «В течение последних суток Служба безопасности Украины приняла все предусмотренные законом меры. Все воинские части надежно охраняются, террористических угроз нет».
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