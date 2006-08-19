Янукович возвратился из Москвы, где проходил медицинское обследование
20:09, 19 августа 2006Политика
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Врачи оценили его состояние
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратился из Москвы в Киев.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник из окружения премьер-министра. По словам собеседника агентства, украинский премьер проходил плановое медицинское обследование. Он также сообщил, что, по словам врачей, состояние В.ЯНУКОВИЧА хорошее.
Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ вчера отбыл с неофициальным визитом в Москву.
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