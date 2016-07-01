Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против России

Об этом он написал в Twitter.

"Санкции ЕС против РФ продлены! Дипломатическая работа и интенсивные переговоры со странами-членами ЕС дали результат вопреки позиции скептиков", - заявил глава государства.

Также Порошенко считает, что продление Европейским Союзом санкций должно стать стимулом для России выполнять Минские соглашения и прекратить оккупацию Крыма.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Это (продление санкций против России – УНИАН) должно стать стимулом для России выполнять Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма", - заявил Порошенко.

Санкции ЕС против РФ продлены! Дипломатическая работа и интенсивные переговоры со странами-членами ЕС дали результат вопреки позиции скептиков — Петр Порошенко (@poroshenko) 1 июля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции «в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине».

Сегодня, 1 июля, ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Решение будет обнародовано в субботу, 2 июля, в Официальном журнале ЕС.