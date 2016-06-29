Луценко анонсировал представление в Раду о привлечении к ответственности еще ряда депутатов
Генеральная прокуратура Украины до осени направит в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности некоторых народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривает представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко.
“К сожалению, подобных представлений до осени станет больше”, - сказал генпрокурор.
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Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.
На следующий день антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий лично принес представление в парламент.
Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргавыдобування».
По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был причинен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.