Порошенко пойдет на второй президентский срок - глава фракции БПП

Об этом он заявил лидер фракции БПП в Верховной Раде Игорь Грынив, передает "Украинская правда".

"Есть ли сомнения в том, что Петр Алексеевич пойдет на второй срок? В моем понимании, нет никаких сомнений. Президент пойдет на второй срок, и это страшная и большая ответственность", – говорит Грынив.

"...Петр Алексеевич прекрасно понимает, что для того, чтобы стать президентом на второй срок, надо добиться экстраординарных результатов. Сократился кредит доверия к власти, стало больше претензий к власти, чаще поднимают вопрос об ответственности власти – и это уже другие требования, чем те, которые были к Ющенко", – отмечает депутат.

Грынив подчеркнул всю сложность ситуации, в которой оказался Порошенко: "Если бы такие требования, как тогда, были сейчас к Петру Алексеевичу, то можно было бы, как делал Янукович – скакать по пенькам и идти на избирательную кампанию".

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"Сейчас совсем другое: без реальных реформ, без открытой позиции получить памятник в государстве и войти в украинскую историю будет довольно трудно. Это игра ва-банк, эта игра значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд", – подчеркнул глава фракции БПП.

Он объяснил, почему выступает на стороне главы государства: "Вы говорите, что я тонко хвалю президента. Нет, не тонко, я грубо хвалю... Потому что я в кошмарном сне себе представляю, что было бы, если бы президентом стал другой кандидат. Я считаю, что риск для государственности Украины был бы значительно выше".

На вопрос, кого он считает главным конкурентом Порошенко, Грынив ответил: "Знаете, социологи сейчас меряют даже Владимира Зеленского. Это ничего плохого не говорит о Володе. Но одним из таких реальных конкурентов может быть вот такой несистемный выбор людей".

На вопрос о социологических замерах, или так сказать, кто "дышит президенту в затылок", Грынив отметил: "В высшей лиге находятся те люди, которые постоянно были в предыдущих кампаниях. Это Садовый, Тимошенко. На сегодняшний день эти три кандидата реально являются представителями высшей лиги".

Однако, по мнению Грынива, лига "снизила свой уровень".

Ранее УНИАН сообщал, что, по результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 36,6% украинцев (в декабре 2015 года 36,7%).