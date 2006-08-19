Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ со вчерашнего дня, 18 августа, находится в Москве.

Об этом УНИАН на условиях анонимности сообщил информированный источник из окружения В.ЯНУКОВИЧА.

По словам собеседника агентства, премьер отбыл в Москву 18 августа и планирует вернуться в Киев только сегодня вечером. Он сообщил также, что из-за этого визита премьер не сможет выступить перед делегатами Всемирного форума украинцев, которой проходит в Киеве.

Программа пребывания украинского премьера в российской столице остается неизвестной.

Пресс-служба В.ЯНУКОВИЧА недоступна для комментариев.

В то же время в пресс-службе Посольства Украины в Российской Федерации УНИАН не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что В.ЯНУКОВИЧ находится в Москве, посоветовав обращаться за какими-либо комментариями по этому поводу в пресс-службу премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 16-16 августа В.ЯНУКОВИЧ осуществил визит в Сочи, где принял участие в неформальном саммите лидеров стран - членов ЕврАзЭС и провел двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, главой правительства России Михаилом ФРАДКОВЫМ, Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Главной темой переговоров с российскими первыми лицами был вопрос поставок газа в Украину.