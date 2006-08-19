Ющенко сделал министрам предупреждение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупредил министров об увольнении в случае лоббирования ими частных бизнес-интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил 18 августа вечером во время посещения Сорочинской ярмарки в Полтавской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, новый Кабинет министров не будет отстаивать чьи-то бизнес-интересы, а будет стоять на позиции государственных интересов Украины.

«Как только я увижу, что министр сделал операцию, которая не отвечает государственным интересам, и она наполнена частным интересом, я первый, кто будет инициировать его отставку. Если кому-то не ясно, что времена, когда можно было граблями грести государственные деньги и не называть это воровством, уже прошли. Этого не будет! Деньги в казне будут подсчитаны и будут работать исключительно на бедного человека, на социальные программы, на армию. Одним словом - на государственные интересы»,- заявил Президент.